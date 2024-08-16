Bilişim Vadisi "DIGIAGE 2.0 Forum"a ev sahipliği yaptı

Oyun sektörüne yön verecek yeni programların tanıtıldığı DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye oyun ekosistemi için yenilikçi bir yaklaşım sunacak hızlandırma programının tanıtımı için yapılan etkinlik, oyun geliştiriciler, yatırımcılar, girişimciler ile kamu paydaşlarını bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, oyun sektörünün dünyada hızla büyüyen sektörler arasında olduğunu ve 200 milyar doların üzerinde pazar hacmine sahip olduğunu söyledi.

Oyun endüstrisinin hızla dönüşen bir ekosistem olduğunu aktaran Tüzgen, "Ülke olarak özellikle teknolojinin dönüşmekte olduğu alanlarda dünyadaki teknoloji geliştirme yarışına katılabilip buralarda öncü pozisyonlar elde edebilmekteyiz. Oyun sektörünü de bunlardan biri olarak görüyoruz." dedi. Tüzgem, DIGIAGE programına bireylerin veya takımların başvurabildiğini dile getirerek, "Buraya müzik öğretmeni, senarist veya grafik tasarımcısı başvurabiliyor. Eğitim alıyor, takımını kuruyor, şirketini kurmaya destek oluyoruz, başarılı gidiyorsa yatırım alıyor. Dolayısıyla bir senarist ve müzik öğretmeni gelip DIGIAGE programında yatırım almış oyun şirketinin mensubu olarak mezun olabiliyor. Programı Türkiye'de başlattık ve uyguladık. Daha sonra Azerbaycan'a da ihraç ettik ve uyguladık. Şimdi ise Balkanlar'da bu programı uygulayacağız." diye konuştu.

- "Oyun sektörü kritik öneme sahip" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ise Türkiye'deki oyun sektörünün ticarileşme hacminin 1,4 milyar dolar civarlarında olduğunu kaydetti. Oyun sektörünün kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Macit, "TEKNOPARK'larımızdaki 650 firmamız sadece oyun üzerine faaliyet gösteriyor. 12 AR-GE tasarım merkezimiz oyun üzerine çalışmalar düzenliyor." dedi. Macit, oyun sektörüne verilen desteklere değinerek, "Oyun sektörünün, verilen destekleri çarpan etkisiyle büyüttüğünü, uluslararasılaştığını, ticarileştiğini görmek bizleri memnun ediyor." ifadesini kullandı.