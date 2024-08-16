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        Kocaeli'de kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:35
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        Kocaeli'de kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Çerkeşli Mahallesi İMES OSB 8. Cadde'de R.Ö. idaresindeki 34 BAU 699 plakalı otomobil, park halindeki 19 ACN 317 plakalı jant yüklü kamyona çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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