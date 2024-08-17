Kocaeli'de park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Değirmendere Sahili Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K.E. yönetimindeki 41 ATM 494 plakalı motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.