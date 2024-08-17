Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Değirmendere Sahili Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K.E. yönetimindeki 41 ATM 494 plakalı motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Galatasaray'dan tepki VAR
        "Gayretin kaderi"
        "Gayretin kaderi"
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        17 Ağustos depreminin 25'inci yılında Gölcük'te anma töreni düzenlendi (2)
        17 Ağustos depreminin 25'inci yılında Gölcük'te anma töreni düzenlendi (2)
        17 Ağustos depreminin 25'inci yılında Gölcük'te anma töreni düzenlendi
        17 Ağustos depreminin 25'inci yılında Gölcük'te anma töreni düzenlendi
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı
        İzmit'te işletmeciyi tabancayla vurup kaçan şüpheli yakalanıp, tutuklandı
        İzmit'te işletmeciyi tabancayla vurup kaçan şüpheli yakalanıp, tutuklandı
        Kocaeli'de kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bilişim Vadisi "DIGIAGE 2.0 Forum"a ev sahipliği yaptı
        Bilişim Vadisi "DIGIAGE 2.0 Forum"a ev sahipliği yaptı