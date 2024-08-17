Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mustafa Paşa Mahallesi Çoban Mustafa Paşa Caddesi'nde Samet K. idaresindeki 34 AUH 582 plakalı motosiklet ile H.A. yönetimindeki 08 AAF 684 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.