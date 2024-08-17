Kocaeli'de "Deprem Farkındalık ve Anma" programı düzenlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Deprem Farkındalık ve Anma" programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, deprem bilincinin önemine değindi.

Özyiğit, kamu kurumlarının yönetmeliğe uygun yapılar inşa ettiğini belirterek, aynı hassasiyeti vatandaşların da göstermesi gerektiğini vurguladı.

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini aktaran Özyiğit, "Birlikte hareket etme zorunluluğu var, birlikte sonuca gitmek, gayret etme zorunluluğu var. Uzmanları dinleyerek, tüm kurumların ve kişilerin çaba gösterme zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.