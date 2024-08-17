Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Y.G'nin aracında ve iş yerinde arama gerçekleştirildi.
Aramada, 1473 paket bandrolsüz sigara ve 127 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheli, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.
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