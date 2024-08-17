Kocaeli'de "17 Ağustos ve 6 Şubat Depremleri" fotoğraf sergisi açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "17 Ağustos ve 6 Şubat Depremleri" fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkati çekmek için Cumhuriyet Bulvarı'nda sergi açtı.

Sergide, 17 Ağustos ile 6 Şubat depremlerinin ardından çekilen fotoğraflar izlenime sunuldu.

Ayrıca, vatandaşlara afetlere yönelik bilgilerin yer aldığı kitapçık, çocuklara da içerisinde balon, düdük ve el feneri bulunan hediye paketi dağıtıldı.