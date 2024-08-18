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        Kocaeli'de bir sürücü polis kontrol noktasında otomobili bırakıp kaçtı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir sürücü, polis kontrol noktasında otomobili terk ederek kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 00:55 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:55
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        Kocaeli'de bir sürücü polis kontrol noktasında otomobili bırakıp kaçtı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir sürücü, polis kontrol noktasında otomobili terk ederek kaçtı.

        4 Temmuz Mahallesi Plaj yolu mevkisinde, 34 AKR 458 plakalı otomobil İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince durduruldu.

        Otomobili yol ortasında durduran kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, aracı kilitleyerek kontrol noktasından yaya olarak uzaklaştı.

        Polis, çekiciyle yoldan kaldırılan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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