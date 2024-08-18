Kocaeli'de bir sürücü polis kontrol noktasında otomobili bırakıp kaçtı

Otomobili yol ortasında durduran kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, aracı kilitleyerek kontrol noktasından yaya olarak uzaklaştı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir sürücü, polis kontrol noktasında otomobili terk ederek kaçtı.

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