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        Kemençesini tamir ettirecek birini bulamayınca usta oldu

        CEM ALİ KUŞ - ÜMİT ÜLKER - Kocaeli'de asıl mesleği fırıncılık olan Engin Bayram, bozulan kemençesini tamir ettirecek birisini bulamayınca evinin bodrum katını atölyeye çevirerek bu alana yöneldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:07
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        Kemençesini tamir ettirecek birini bulamayınca usta oldu
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        CEM ALİ KUŞ - ÜMİT ÜLKER - Kocaeli'de asıl mesleği fırıncılık olan Engin Bayram, bozulan kemençesini tamir ettirecek birisini bulamayınca evinin bodrum katını atölyeye çevirerek bu alana yöneldi.

        Memleketi Giresun'dan 1991 yılında Gebze ilçesine taşınan 46 yaşındaki Bayram'ın, yanında getirdiği kemençesi zamanla bozuldu.

        Kemençesini tamir ettirecek birini bulamayan Bayram, kolları sıvayarak enstrümanı kendi imkanlarıyla onardı.

        Kemençe tamiri konusunda bölgede eksiklik olduğunu düşünen Bayram, Çayırova İnönü Mahallesi'ndeki evinin bodrum katını atölyeye çevirdi.

        Bayram, atölyesinde 13 yıldır ücretsiz kemençe onarımının yanı sıra malzemesini getirenlere el işçiliğiyle üretimini de yapıyor.

        - "Kemençe benim için bir tutku"

        Engin Bayram, AA muhabirine, kemençe onarımı ve imalatıyla ilgili çevresinden güzel tepkiler aldığını söyledi.

        Makineyle de kemençe yapıldığını, kendisinin ise el işçiliğiyle imalat yaptığını anlatan Bayram, "Bizler elle ve keserle yapıyoruz. Tamamen el emeği. Kemençemiz el yapımı olduğu için sesi daha farklı oluyor. Güzel bir kemençe olması için ağacının 4 yıl beklemiş olması gerekiyor. Ağacı güzelce oyuyorsun, boyasını atıyorsun, tellerini takıyorsun, güzel bir hale getiriyorsun, ayrıca kemençe yayı da at kuyruğu olması gerekiyor. Bazıları misinadan yapıyor, bu çok hoş bir ses vermez." diye konuştu.

        Kemençesini tamir ettirenlerin ya da enstrüman alanların, çevrede kendisini tavsiye etmesiyle yoğun ilgiyle karşılaştığını anlatan Bayram, "Bu da işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor." dedi.

        Kemençenin kendisi için bir tutku olduğunu vurgulayan Bayram, "Kemençe hem tutku hem de bizim bir kültürümüz. Biz de kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Kemençe çaldığı zaman çocukluğumuz, memleketimiz aklımıza geliyor. Kemençeyle kendimizi avutuyoruz, memleket özlemimizi gideriyoruz. Asıl mesleğim fırıncılık ama bırakıp bu işe yöneleceğim. Ömrümüz yettiği sürece de kültürüme hizmet etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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