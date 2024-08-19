Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı.
Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesinde A.D. idaresindeki 07 EUU 66 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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