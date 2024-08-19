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        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:41
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        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı.

        Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesinde A.D. idaresindeki 07 EUU 66 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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