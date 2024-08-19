Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon" toplantısı yapıldı

Toplantıya, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Eren Kaynak, Gölcük Deniz Ana Üs Komutan Vekili Deniz Albay Gülhan Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik 71. Bot Komutanı Üsteğmen Eren Hasan Açıkgöz ve İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Akbıyık katıldı.

Daha sonra güvenlik ve asayişin sağlanmasına ilişkin tedbirler görüşüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ile düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı.

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