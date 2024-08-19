Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

        Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki otomobillere bıçakla zarar veren ve taşkınlık yapıp polislere doğru koşan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:32 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki otomobillere bıçakla zarar veren ve taşkınlık yapıp polislere doğru koşan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün açık otoparkında bir şüpheli, bazı otomobilleri bıçakla çizip lastiklerini patlatması üzerine nöbetçi polislerce uyarıldı.

        Şüphelinin taşkınlık yaparak, bıçakla polislere doğru koşması üzerine ateş açıldı.

        Bacağından vurulan şüpheli M.Ö. (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çoğunluğu emniyet müdürlüğü personeline ait olduğu belirlenen 10'a yakın otomobilde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon" toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon" toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı
        Kocaeli'de kamyonun çarptığı yaya yaralandı
        Kocaeli'de bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutu...
        Kocaeli'de bir kadının boğularak öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutu...
        Kalp krizinden öldüğü düşünülen kadını erkek arkadaşı öldürmüş
        Kalp krizinden öldüğü düşünülen kadını erkek arkadaşı öldürmüş
        İzmit Körfezi'nde 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı yapıldı
        İzmit Körfezi'nde 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı yapıldı