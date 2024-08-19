Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Çoğunluğu emniyet müdürlüğü personeline ait olduğu belirlenen 10'a yakın otomobilde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Bacağından vurulan şüpheli M.Ö. (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli, burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün açık otoparkında bir şüpheli, bazı otomobilleri bıçakla çizip lastiklerini patlatması üzerine nöbetçi polislerce uyarıldı.

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