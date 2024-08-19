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        Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı

        Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 5'inci yılında Kocaeli'de mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:54
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        Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı
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        Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 5'inci yılında Kocaeli'de mezarı başında anıldı.

        Dursun için Yukarı Hereke Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anma programı gerçekleştirildi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma töreninde dua edildi, aşure dağıtıldı.

        Programa Dursun'un yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile sevenleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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