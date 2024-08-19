Kocaeli'de torunlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren babaanne hastanede öldü

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan babaanne, ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülmüştü.

Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde dün Güvercinlik Barajı'na giren Sedanur K. ve Hiranur K. boğulmuş, torunlarını kurtarmak için suya giren babaanne boğulma tehlikesi geçirmişti.

Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde dün girdikleri Güvercinlik Barajı'nda boğulan Sedanur K. (5) ve Hiranur K'yi (7) kurtarmak için suya girerek boğulma tehlikesi geçiren babaanne Tenzile K. (58) kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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