Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 2 haftada boğulma tehlikesi geçiren 417 kişiyi kurtardı.
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 2 haftada boğulma tehlikesi geçiren 417 kişiyi kurtardı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.
Cankurtaranlar, 5-18 Ağustos tarihlerinde Cebeci'de 180, Kovanağzı'nda 15, Kumcağız'da 110, Miço Kadınlar Plajı'nda 8, Kerpe'de 23, Sarısu'da 10, Seyrek'te 15, Bağırganlı'da 26, Karamürsel'de 6, Ereğli sahilinde 2, Darıca'da 13 ve Bayramoğlu'nda 9 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Ekipler ayrıca, 56 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verdi.
KOSKEM ekipleri, görev yapmaya başladıkları 15 Haziran'dan bugüne kadar ise boğulma tehlikesi geçiren 1910 kişiye müdahale etti.
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