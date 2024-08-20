Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOSKEM ekipleri, görev yapmaya başladıkları 15 Haziran'dan bugüne kadar ise boğulma tehlikesi geçiren 1910 kişiye müdahale etti.

Ekipler ayrıca, 56 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

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