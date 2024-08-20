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        Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 2 haftada boğulma tehlikesi geçiren 417 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:05
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        Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son 2 haftada boğulma tehlikesi geçiren 417 kişiyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

        Cankurtaranlar, 5-18 Ağustos tarihlerinde Cebeci'de 180, Kovanağzı'nda 15, Kumcağız'da 110, Miço Kadınlar Plajı'nda 8, Kerpe'de 23, Sarısu'da 10, Seyrek'te 15, Bağırganlı'da 26, Karamürsel'de 6, Ereğli sahilinde 2, Darıca'da 13 ve Bayramoğlu'nda 9 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Ekipler ayrıca, 56 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verdi.

        KOSKEM ekipleri, görev yapmaya başladıkları 15 Haziran'dan bugüne kadar ise boğulma tehlikesi geçiren 1910 kişiye müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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