Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de gri balıkçılın avlanma anı görüntülendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gri balıkçıl kuşunun (Ardea cinerea) avlanma anı görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de gri balıkçılın avlanma anı görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gri balıkçıl kuşunun (Ardea cinerea) avlanma anı görüntülendi.

        Sahilde yürüyüş yapanlar, gri balıkçılın kıyıda avlandığını fark etti.

        Gri balıkçılın, sessizce avını gözlemledikten sonra yaptığı hızlı hamleyle yakaladığı kefali yemesi, AA muhabirince kayıt altına alındı.

        Doğal yaşamın eşsiz anlarından biri olan avlanma sahnesi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike

        Benzer Haberler

        Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli sahillerinde 2 haftada 417 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
        TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
        Baraj gölünde boğulan 2 kız kardeşi kurtarmaya çalışan babaanneleri de yaşa...
        Baraj gölünde boğulan 2 kız kardeşi kurtarmaya çalışan babaanneleri de yaşa...
        Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı
        Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı
        Baraj gölünde 2 kız kardeş boğuldu, torunlarını kurtarmak isteyen babaannen...
        Baraj gölünde 2 kız kardeş boğuldu, torunlarını kurtarmak isteyen babaannen...
        Kocaeli'de torunlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren baba...
        Kocaeli'de torunlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren baba...