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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de baraj gölünde boğulan babaanne ve 2 torununun cenazeleri toprağa verildi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve 2 torununun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:04
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de baraj gölünde boğulan babaanne ve 2 torununun cenazeleri toprağa verildi
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve 2 torununun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde dün girdikleri Güvercinlik Barajı'nda boğulan Sedanur (5) ve Hiranur Karaca'yı (7) kurtarmak için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren babaanne Tenzile Karaca (58) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Babaanne ve 2 torununun cenazeleri, ikindi vakti İzmit ilçesi Ambarcı Tepebaşı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

        Cenaze törenine, çocukların annesi Semra ve babası Ümit Karaca ile yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde dün Güvercinlik Barajı'na giren Sedanur ve Hiranur Karaca boğulmuş, torunlarını kurtarmak için suya giren babaanne boğulma tehlikesi geçirmişti.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan babaanne, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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