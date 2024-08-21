Uluslararası yarışmadan 3 ödülle dönen mühendis adayları raylı ulaşımda "hız" tanımıyor

CEM ALİ KUŞ - İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'ndan 3 ödülle dönen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hyperbee Takımı, çalışmalarıyla raylı ulaşım teknolojilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan 38 mevcutlu takım, 10 ay süren AR-GE çalışmalarının ardından ürettikleri hyperloop kapsülüyle 15-21 Temmuz'da İsviçre'de gerçekleştirilen yarışmaya katılarak "itki", "levitasyon", "sensör ve kontrol" kategorilerinde ödül aldı.

Hedeflerinden bahseden Çelik, "Hyperloop, daha yeni bir teknoloji olduğu için şu anda hiçbir ülke gerçek boyutta kullanmıyor. Biz de aslında Türkiye olarak geliştirdiğimiz prototiplerle dünyadaki bu yarışa girmiş bulunmaktayız. Ülkemizin de destekleriyle ülkeler arası yarışa girmiş olup uzun vadede, daha ileri boyutlu bir teknoloji çıkarmak istiyoruz. Ben de hyperloop alanında mühendis olarak çalışmak istiyorum." diye konuştu.

Çelik, uluslararası çalışan mühendislerin araçlara ve hyperloop teknolojisine bakış açısını gördüklerini belirterek, "Bunu kendi geliştirdiğimiz aracımıza en iyi şekilde aktarıp önümüzdeki sene de başvurduğumuz kategorilerde birinci olmayı hedefliyoruz." dedi.

"Dünyaya baktığımızda bu teknoloji ortaya çıkalı 10 yıl ancak oluyor. Avrupa şu anda en önde gidiyor. Bizde hyperloop geç başlamış olabilir ama onlarda olmayan ve bizde olan bir coşku var. Biz onlardan çok daha büyük bir ivmeyle ilerliyoruz. İsviçre'ye gittiğimizde de gördüğümüz; onların 8 yılda yaptığını bizim 3 yılda yapabiliyor olmamız. Çok daha hızlı ilerlediğimize, onları yakalayabileceğimize hatta belki de dünyada öncülerden olabileceğimize inanıyoruz."

Hyperloop'un Türkiye'de TEKNOFEST yarışmalarıyla duyulduğuna değinen Akbulut, yaptıkları araştırmalarda dünyayı hyperloop teknolojisinde yakalamak üzere olduklarını, Türkiye'de hyperloop'un geleceği olduğunu kendilerinin de bu konuda başı çekebileceğini sözlerine ekledi.