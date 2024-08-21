Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Uluslararası yarışmadan 3 ödülle dönen mühendis adayları raylı ulaşımda "hız" tanımıyor

        CEM ALİ KUŞ - İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'ndan 3 ödülle dönen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hyperbee Takımı, çalışmalarıyla raylı ulaşım teknolojilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası yarışmadan 3 ödülle dönen mühendis adayları raylı ulaşımda "hız" tanımıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEM ALİ KUŞ - İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'ndan 3 ödülle dönen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hyperbee Takımı, çalışmalarıyla raylı ulaşım teknolojilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan 38 mevcutlu takım, 10 ay süren AR-GE çalışmalarının ardından ürettikleri hyperloop kapsülüyle 15-21 Temmuz'da İsviçre'de gerçekleştirilen yarışmaya katılarak "itki", "levitasyon", "sensör ve kontrol" kategorilerinde ödül aldı.

        İTÜ Hyperbee, Hyperloop treninin prototipini geliştirip ürünleştirerek hızlı raylı ulaşımın öncülerinden olmak istiyor.

        TÜBİTAK'ın Gebze kampüsünde 13-17 Ağustos'ta düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda ikinci olan İTÜ Hyperbee Takımı, uluslararası organizasyonlara da daha fazla katılarak raylı ulaşım teknolojisine katkı sağlayacak projeleri üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Hyperloop alanında mühendis olarak çalışmak istiyorum"

        Takım kaptanı Hamza Bahadır Çelik, AA muhabirine, Türkiye'ye hyperloop alanında ilk uluslararası ödülü kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Çelik, uluslararası çalışan mühendislerin araçlara ve hyperloop teknolojisine bakış açısını gördüklerini belirterek, "Bunu kendi geliştirdiğimiz aracımıza en iyi şekilde aktarıp önümüzdeki sene de başvurduğumuz kategorilerde birinci olmayı hedefliyoruz." dedi.

        Hedeflerinden bahseden Çelik, "Hyperloop, daha yeni bir teknoloji olduğu için şu anda hiçbir ülke gerçek boyutta kullanmıyor. Biz de aslında Türkiye olarak geliştirdiğimiz prototiplerle dünyadaki bu yarışa girmiş bulunmaktayız. Ülkemizin de destekleriyle ülkeler arası yarışa girmiş olup uzun vadede, daha ileri boyutlu bir teknoloji çıkarmak istiyoruz. Ben de hyperloop alanında mühendis olarak çalışmak istiyorum." diye konuştu.

        - "Türkiye'de hyperloop'un geleceği var"

        Takım kaptan yardımcısı Tuba Akbulut da Türkiye'de hyperloop teknolojisini geliştiren öncülerden olmak istediklerini belirtti.

        Uzun vadede hyperloop sistemlerini geliştirerek bir araç elde etmek istediklerini anlatan Akbulut, geliştirdikleri kapsül ve alt sistemleri prototipleştirip ürünleştirebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

        Akbulut, Türkiye'deki mühendis adaylarının hyperloop alanında yüksek ivmeyle çalışmalarına devam ettiğini, böyle sürerse dünyada sektörün öncülerinden olabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Dünyaya baktığımızda bu teknoloji ortaya çıkalı 10 yıl ancak oluyor. Avrupa şu anda en önde gidiyor. Bizde hyperloop geç başlamış olabilir ama onlarda olmayan ve bizde olan bir coşku var. Biz onlardan çok daha büyük bir ivmeyle ilerliyoruz. İsviçre'ye gittiğimizde de gördüğümüz; onların 8 yılda yaptığını bizim 3 yılda yapabiliyor olmamız. Çok daha hızlı ilerlediğimize, onları yakalayabileceğimize hatta belki de dünyada öncülerden olabileceğimize inanıyoruz."

        Hyperloop'un Türkiye'de TEKNOFEST yarışmalarıyla duyulduğuna değinen Akbulut, yaptıkları araştırmalarda dünyayı hyperloop teknolojisinde yakalamak üzere olduklarını, Türkiye'de hyperloop'un geleceği olduğunu kendilerinin de bu konuda başı çekebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'

        Benzer Haberler

        Taciz ettiği kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü; o anlar kamerad...
        Taciz ettiği kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü; o anlar kamerad...
        Bisiklet tutkunları 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde buluşacak
        Bisiklet tutkunları 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde buluşacak
        Omuriliğinde tümör olan Lulu, 5 saatlik operasyon ile hayata tutundu
        Omuriliğinde tümör olan Lulu, 5 saatlik operasyon ile hayata tutundu
        Mangal ateşi 2 dönümdeki ağaç ve çalılıkları yaktı
        Mangal ateşi 2 dönümdeki ağaç ve çalılıkları yaktı
        Baraj gölünde boğulan 2 kız kardeşi kurtarmaya çalışan babaanneleri de yaşa...
        Baraj gölünde boğulan 2 kız kardeşi kurtarmaya çalışan babaanneleri de yaşa...
        İletişim Başkanı Altun, teyzesinin cenazesine katıldı
        İletişim Başkanı Altun, teyzesinin cenazesine katıldı