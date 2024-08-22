Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde 24 obje ve 88 sikke bulundu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 obje ve 88 sikke bulundu, 2 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 obje ve 88 sikke bulundu, 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde durdurulan araçta arama gerçekleştirdi.
Aramada, Roma ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 24 obje, 14 yüzük, 2 mühür ve 1 ok ucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.