Kocaeli'de yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

Yetkililere teslim edilen kızıl şahin, veteriner hekimce yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi ve bakımı için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

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