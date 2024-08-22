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        Kocaeli'de yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

        Kocaeli'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:42
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        Kocaeli'de yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
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        Kocaeli'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Körfez ilçesinde yaralı kızıl şahin görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kocaeli Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        Yetkililere teslim edilen kızıl şahin, veteriner hekimce yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi ve bakımı için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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