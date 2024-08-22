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        Doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak için dijital oyun tasarlandı

        Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) yürütücülüğünde yangın, sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturulması için yürütülen proje kapsamında dijital oyun geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:13
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        Doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak için dijital oyun tasarlandı
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        Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) yürütücülüğünde yangın, sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturulması için yürütülen proje kapsamında dijital oyun geliştirildi.

        GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Toprak koordinatörlüğünde 2022 yılında Erasmus+ Programı İşbirliği Ortaklıkları Çağrısı kapsamında başvurusu yapılan "READY4DISaster" projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Projede, GTÜ ile Kocaeli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtalya, Yunanistan ve Gürcistan'dan 7 farklı teknoloji şirketi ile okul yer alıyor.

        Doğal afetler hakkında farkındalık oluşturulması hedeflenen proje kapsamında, afet eğitimi verilecek dijital oyun tasarlandı. Oyun üzerinden verilecek eğitimle yangın, sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturulması amaçlanıyor.

        Proje yürütücüsü GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Toprak, AA muhabirine, afetlere karşı dirençli toplum oluşturma konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Proje kapsamında tasarladıkları oyunla afetlere hazırlık konusunda bütün birleşenleri bir arada bulunduran eğitim modülleri oluşturduklarını aktaran Toprak, "Oyunla kendinizi yangın, sel, heyelan risklerine karşı geliştirebiliyorsunuz. Afetlere hazırlık, müdahale, tepki, iyileştirme bütün aşamalar da aynı zamanda oyunun içerisine gömülmüş durumda. Oyuna başladığınızda kazanmak istediğiniz yetkinliklere göre farklı bölümlerine ilerleyebiliyorsunuz." diye konuştu.

        Kasım ayında yapılacak toplantıyla projeyi tamamlayacaklarını dile getiren Toprak, "Türkçe, İtalyanca, Yunanca, Gürcüce ve İngilizce olmak üzere oyunumuz hazırlanmış olacak. Toplumun hizmetine hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda sunulmuş olacak." dedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şubesi Müdürü Cüneyt Uyar ise oyunun yangın bölümüne katkıda bulunduklarını belirtti.

        AFAD ile projeye dahil olduklarını belirten Uyar, "Projenin modülleri içinde yangın kısmıyla ilgili eğitim içeriklerinin hazırlanması ve oyun senaryosunun hazırlanmasında katkı sunduk. Projenin gönüllülerin afet anında ve sonrasında ne yapması gerektiğine dair bilgiler ve katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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