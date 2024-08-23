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        Kocaeli Valisi Aktaş, muhtarları ağırladı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başiskele Muhtarlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:43 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:48
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        Kocaeli Valisi Aktaş, muhtarları ağırladı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Başiskele Muhtarlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

        Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve mahalle muhtarları, 23 Temmuz'da göreve başlayan Vali Aktaş'ı ziyaret etti.

        Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, devletin halkla en sıcak temas noktası olan muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Altıntaş da Vali Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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