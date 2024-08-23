Kocaeli Valisi Aktaş, muhtarları ağırladı

Altıntaş da Vali Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dileklerini iletti.

Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, devletin halkla en sıcak temas noktası olan muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve mahalle muhtarları, 23 Temmuz'da göreve başlayan Vali Aktaş'ı ziyaret etti.

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