Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Danuu, Vali Aktaş'ı ziyaret etti
Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Vali İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.
Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Vali İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.
Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkelerarası işbirliğinin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu.
Danuu da 23 Temmuz'da göreve başlayan Aktaş'a başarılar dileyerek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
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