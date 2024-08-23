Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Danuu, Vali Aktaş'ı ziyaret etti

        Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Vali İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Danuu, Vali Aktaş'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Vali İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

        Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkelerarası işbirliğinin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

        Danuu da 23 Temmuz'da göreve başlayan Aktaş'a başarılar dileyerek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'na katılan öğrencilerle...
        Bakan Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'na katılan öğrencilerle...
        Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışları, Türkiye'nin insan kaynağına muazzam bir g...
        Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışları, Türkiye'nin insan kaynağına muazzam bir g...
        Yaz kampına katılan otizmli çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
        Yaz kampına katılan otizmli çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
        Kocaeli Valisi Aktaş, muhtarları ağırladı
        Kocaeli Valisi Aktaş, muhtarları ağırladı
        Kocaeli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de depoda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de depoda çıkan yangın söndürüldü