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        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Vali Aktaş'ı ziyaret etti

        TürkDevletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:44 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:54
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        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Vali Aktaş'ı ziyaret etti
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        TürkDevletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Valilik binası önünde Vali Aktaş, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus tarafından karşılandı.

        Şeref defterini imzalayan Yıldırım, Valilik makamına geçerek Aktaş ile bir süre görüştü. Yıldırım, Vali Aktaş'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Vali Aktaş da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Yıldırım'a nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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