Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Vali Aktaş'ı ziyaret etti

TürkDevletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Valilik binası önünde Vali Aktaş, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus tarafından karşılandı.

Şeref defterini imzalayan Yıldırım, Valilik makamına geçerek Aktaş ile bir süre görüştü. Yıldırım, Vali Aktaş'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.