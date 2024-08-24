Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Karamürsel, Çayırova ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 42 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1395 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E, M.Ç. ve Ö.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.
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