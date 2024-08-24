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        Kocaeli'de hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 03:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 03:09
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        Kocaeli'de hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Caner K. idaresindeki 41 ARF 930 plakalı motosiklet D-100 kara yolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde önünde seyreden F.Y. yönetimindeki 34 GBF 096 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet bariyere çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri motosikletteki yolcu Cem Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı motosiklet sürücüsü Caner K. ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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