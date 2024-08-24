Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Kuantum Hackathon Yarışması başladı.

Genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yönelik bu yıl ilk defa Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışma, Bilişim Vadisi yürütücülüğünde ComPro ve TÜBİTAK paydaşlığında gerçekleştiriliyor.

Yarışmada finale kalan 10 takım mücadele edecek.

Yarışmada, katılımcıların kuantum hesaplama tekniklerini kullanarak akciğer bağışçı eşleştirmelerine yenilikçi çözümler geliştirmelerini hedefleniyor. Katılımcılar, kuantum hesaplamanın sunduğu yetenekleri kullanarak sağlık sektörüne ve toplum sağlığına katkıda bulunacak çözümler üretmeye odaklanıyor.

Yarışma kapsamında takımlar, elektronik sınavla değerlendirilecek. Birinci elektronik sınav "kuantum fiziği", "lineer cebir", "olasılık", "kuantum bilgi işlem temel konseptleri" ve "kuantum algoritmalarına giriş" konularından, ikinci elektronik sınav ise "bilimsel analiz", "matematiksel formülasyon", "kuantum algoritma tasarımı" ve "hands-on Python-Qiskit programlama" konularından oluşuyor.

Yurt içinden ve yurt dışından üniversite öğrencileri ve mezunlarının katılabildiği yarışmada, katılımcılar çeşitli eğitimler ve mentorluk seanslarından faydalanarak projelerini daha ileriye taşıma ve profesyonel gelişimlerini destekleme fırsatı buluyor.

Yarışma finalinde büyük sınama günü ise takımlara verilecek girdiler ile takımların kuantum algoritmasını geliştirmeleri ve bu algoritmayı Phyton kodlarına dönüştürüp kodu çalıştırarak istenen sonuçlara ulaşmaları beklenecek.

Her bir takım temsilcisi sonuç sunumunu yarışma jürisine sunacak ve sonuç raporunu teslim edecek. Başarı kriterlerine göre puanlanan sonuç raporlarından en yüksek puanı alan birinci, ikinci ve üçüncü takımlar derece alacak.

Yarışmada birinci takım 150 bin lira, ikinci takım 120 bin lira, üçüncü takım da 100 bin lirayla ödüllendirilecek.