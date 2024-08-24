Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Türk ve yabancı öğrenciler yazar okumalarıyla düşünce dünyalarını zenginleştirdi

        KADİR YILDIZ - Anadolu Mektebi tarafından Kocaeli'de düzenlenen Edebiyat ve Kültür Kampı'na katılan Türk ve yabancı öğrenciler, yazar okumalarıyla düşünce dünyalarını zenginleştirme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk ve yabancı öğrenciler yazar okumalarıyla düşünce dünyalarını zenginleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KADİR YILDIZ - Anadolu Mektebi tarafından Kocaeli'de düzenlenen Edebiyat ve Kültür Kampı'na katılan Türk ve yabancı öğrenciler, yazar okumalarıyla düşünce dünyalarını zenginleştirme imkanı buldu.

        Başiskele ilçesi Aytepe Diriliş Kampı'nda gerçekleştirilen 5 günlük programa Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan'dan katılan 258 lise ve üniversite öğrencisine, akademisyenler ve yazarlarca çeşitli konularda seminer verildi.

        Öğretmenlerin rehberlik ettiği etkinlikte öğrenciler, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Tarık Buğra ve Yahya Kemal Beyatlı gibi Türk kültür ve medeniyetinin gelişimine katkı sunmuş yazarların külliyatlarını okurken, kamp öncesinde ise Cengiz Aytmatov ve Mustafa Kutlu'nun eserlerini tamamlayıp, belirledikleri ana tema çerçevesinde metin yazdı.

        Öğrenciler, yazdıkları metinleri ise panellerde paylaştı.

        - "Yurt dışından gelen öğrenciler Türkiye'yi çok seviyor"

        Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, AA muhabirine, kamp boyunca 14 akademisyen ve yazarın öğrencilere belirli konularda eğitim verdiğini söyledi.

        Kampta akademisyenlerin İslam ve Türk dünyası, Afrika ile Balkanlar konusunda bilgiler aktardığını belirten Güçlü, erken yaşlarda öğrencilere Türkiye'nin ilgi alanı ile gönül coğrafyası hakkında bilgi verilmesini önemli bulduklarını kaydetti.

        Güçlü, bilginin iyi aktarılması durumunda insanların söz konusu coğrafyaya ilgisinin de artacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Anadolu Mektebinin esas faaliyeti, yazar okuma, külliyat okuma programıdır. Bu faaliyet, seçilen yazarların öncelikli okunmasına ve eserlerinin önemli bir kısmının okunmasına dayanır. Bunları okuyan öğrenci o düşünürü, yazarı çok iyi tanır. Mektebin de amacı bu yazarlar hakkındaki okumalarda öğrencilerin metin çıkarması, bunu yazıya dökmesi, sunum yapması, sonra da bunu yayımlamasıdır. Bu yoğun emeği gerektirir. Gençlerin erken yaşlarda bu konularda bilgi sahibi olması, onların geleceğe yönelik ilgi alanlarını belirleyecektir ve içlerinden kabiliyetli olanlar yazar, akademisyen ve düşünür statüsüne doğru gelişme gösterecektir."

        Mesleklerinde başarılı, kültürünü bilen, ülke sorunlarını çözme konusunda gayret gösteren kişiler yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Güçlü, bu kapsamdaki faaliyetlerin 2012'den beri devam ettiğini anlattı.

        Güçlü, kampta Türkiye ve çeşitli ülkelerden gelen katılımcıların arkadaşlık kurduğunu belirterek, öğrencilerin bu ilişkileri ileride ülkeler arasında işbirliklerine dönüşmesini ümit ettiklerini aktardı.

        Yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye'yi çok sevdiğine işaret eden Güçlü, "Hedefimiz, soydaşlarımız ve gönül coğrafyamızdaki insanlarla aramızdaki kültürel bağları büyütmektir. Buna da söz konusu toplumların çok sevdikleri ve rehber olarak kabul ettikleri yazarları okuyarak ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

        - "Kamp kişisel gelişimim için bana katkı sağladı"

        Kampa Kırgızistan'dan katılan 17 yaşındaki Alina Maksatbek Kızı da panel ve seminerlerde verilen bilgilerin kendilerine katkı sağladığını kaydetti.

        Dünyanın çeşitli ülkelerinden kampa katılan öğrencilerle arkadaş olduklarını dile getiren Kızı, "Okumalar sonrasında panel metni yazmak benim için önemli. Okuduğumuz eserler bu sayede akılda kalıcı oluyor. Bu bize sosyal ve eğitim hayatımızda da katkı sağlayacak. Bilişim teknolojileri alanında eğitim görüyorum. İleride de Türkiye'de bir üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim görmek istiyorum. Kamp kişisel gelişimim için bana katkı sağladı. İleride Kırgızistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisinin gelişmesine katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Kosova'dan 16 yaşındaki Erdi Shatri ise kampta yeni arkadaşlıklar kurduğunu, panel ve seminerlerde de bilgiler edindiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

        Benzer Haberler

        TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Kuantum Hackathon Yarışması başladı
        TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Kuantum Hackathon Yarışması başladı
        Motosiklet, önündeki hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet, önündeki hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Kocaeli'de hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yar...
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaelispor-Erzurumspor FK maçının ardından
        Kocaelispor-Erzurumspor FK maçının ardından