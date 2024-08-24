Türk ve yabancı öğrenciler yazar okumalarıyla düşünce dünyalarını zenginleştirdi

KADİR YILDIZ - Anadolu Mektebi tarafından Kocaeli'de düzenlenen Edebiyat ve Kültür Kampı'na katılan Türk ve yabancı öğrenciler, yazar okumalarıyla düşünce dünyalarını zenginleştirme imkanı buldu.

Başiskele ilçesi Aytepe Diriliş Kampı'nda gerçekleştirilen 5 günlük programa Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan'dan katılan 258 lise ve üniversite öğrencisine, akademisyenler ve yazarlarca çeşitli konularda seminer verildi.

Öğretmenlerin rehberlik ettiği etkinlikte öğrenciler, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Tarık Buğra ve Yahya Kemal Beyatlı gibi Türk kültür ve medeniyetinin gelişimine katkı sunmuş yazarların külliyatlarını okurken, kamp öncesinde ise Cengiz Aytmatov ve Mustafa Kutlu'nun eserlerini tamamlayıp, belirledikleri ana tema çerçevesinde metin yazdı.

Öğrenciler, yazdıkları metinleri ise panellerde paylaştı. - "Yurt dışından gelen öğrenciler Türkiye'yi çok seviyor" Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, AA muhabirine, kamp boyunca 14 akademisyen ve yazarın öğrencilere belirli konularda eğitim verdiğini söyledi. Kampta akademisyenlerin İslam ve Türk dünyası, Afrika ile Balkanlar konusunda bilgiler aktardığını belirten Güçlü, erken yaşlarda öğrencilere Türkiye'nin ilgi alanı ile gönül coğrafyası hakkında bilgi verilmesini önemli bulduklarını kaydetti.

Güçlü, bilginin iyi aktarılması durumunda insanların söz konusu coğrafyaya ilgisinin de artacağını dile getirerek, şöyle devam etti: "Anadolu Mektebinin esas faaliyeti, yazar okuma, külliyat okuma programıdır. Bu faaliyet, seçilen yazarların öncelikli okunmasına ve eserlerinin önemli bir kısmının okunmasına dayanır. Bunları okuyan öğrenci o düşünürü, yazarı çok iyi tanır. Mektebin de amacı bu yazarlar hakkındaki okumalarda öğrencilerin metin çıkarması, bunu yazıya dökmesi, sunum yapması, sonra da bunu yayımlamasıdır. Bu yoğun emeği gerektirir. Gençlerin erken yaşlarda bu konularda bilgi sahibi olması, onların geleceğe yönelik ilgi alanlarını belirleyecektir ve içlerinden kabiliyetli olanlar yazar, akademisyen ve düşünür statüsüne doğru gelişme gösterecektir."

Mesleklerinde başarılı, kültürünü bilen, ülke sorunlarını çözme konusunda gayret gösteren kişiler yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Güçlü, bu kapsamdaki faaliyetlerin 2012'den beri devam ettiğini anlattı. Güçlü, kampta Türkiye ve çeşitli ülkelerden gelen katılımcıların arkadaşlık kurduğunu belirterek, öğrencilerin bu ilişkileri ileride ülkeler arasında işbirliklerine dönüşmesini ümit ettiklerini aktardı. Yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye'yi çok sevdiğine işaret eden Güçlü, "Hedefimiz, soydaşlarımız ve gönül coğrafyamızdaki insanlarla aramızdaki kültürel bağları büyütmektir. Buna da söz konusu toplumların çok sevdikleri ve rehber olarak kabul ettikleri yazarları okuyarak ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Kamp kişisel gelişimim için bana katkı sağladı" Kampa Kırgızistan'dan katılan 17 yaşındaki Alina Maksatbek Kızı da panel ve seminerlerde verilen bilgilerin kendilerine katkı sağladığını kaydetti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kampa katılan öğrencilerle arkadaş olduklarını dile getiren Kızı, "Okumalar sonrasında panel metni yazmak benim için önemli. Okuduğumuz eserler bu sayede akılda kalıcı oluyor. Bu bize sosyal ve eğitim hayatımızda da katkı sağlayacak. Bilişim teknolojileri alanında eğitim görüyorum. İleride de Türkiye'de bir üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim görmek istiyorum. Kamp kişisel gelişimim için bana katkı sağladı. İleride Kırgızistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisinin gelişmesine katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.