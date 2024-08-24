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        Kocaeli'de çıkan örtü yangını söndürüldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:20 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:22
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        Kocaeli'de çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kayacık Mahallesi 235. Cadde mevkisinde çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle 15 dönümlük alanda etkili olan yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışması sürüyor.

        Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkan Vekili İlkay Kaya ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Vedat İşleyen de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Galeri
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        Galeri
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