Kocaeli'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkan Vekili İlkay Kaya ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Vedat İşleyen de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kayacık Mahallesi 235. Cadde mevkisinde çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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