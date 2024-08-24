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        Kocaeli'de tramvayın çarptığı kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:43 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:43
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        Kocaeli'de tramvayın çarptığı kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya, yaralandı.

        Akçaray Taşıma Hattı'nda Kuruçeşme'den Otogar yönüne giden tramvay, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Engin K. (40), sağlık görevlilerince bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksaklık yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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