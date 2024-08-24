Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tramvayın çarptığı kişi öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:43 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tramvayın çarptığı kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya öldü.

        Akçaray Taşıma Hattı'nda Kuruçeşme'den Otogar yönüne giden tramvay, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Engin K. (40) yaşamını yitirdi.

        Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksaklık yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de nişanlısıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öl...
        Kocaeli'de nişanlısıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öl...
        Dükkanları taradılar; arkadaşlarıyla çay içen Ahmet öldü
        Dükkanları taradılar; arkadaşlarıyla çay içen Ahmet öldü
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı