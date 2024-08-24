GÜNCELLEME - Kocaeli'de tramvayın çarptığı kişi öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya öldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya öldü.
Akçaray Taşıma Hattı'nda Kuruçeşme'den Otogar yönüne giden tramvay, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Engin K. (40) yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksaklık yaşandı.
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