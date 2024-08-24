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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 24.08.2024 - 22:49
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmit, Gebze ve Darıca ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 47 gram esrar, 45 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 nem ölçer, 6 zaman ayarlı priz, 3 havalandırma fanı, 2 güç kaynağı, 1 basınç metre, 1 pervane, 2 nemlendirme makinesi, 3 ph metre, 3 led adaptörü, 3 led lamba, 1 havalandırma susturucusu, havalandırma boruları, sıvı gübre, düzenekte kullanılan çadır, içinde esrar kalıntıları bulunan 23 kavanoz ile 650 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si hakkında "TCK 191" kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen A.S, A.K. ve H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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