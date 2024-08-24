Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen A.S, A.K. ve H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmit, Gebze ve Darıca ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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