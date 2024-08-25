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        Kocaelispor'un 3. Lig şampiyonluk kupası kayboldu

        Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul, yaptıkları sayımda 3. Lig şampiyonluk kupasının kaybolduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:55 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:55
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        Kocaelispor'un 3. Lig şampiyonluk kupası kayboldu
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        Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul, yaptıkları sayımda 3. Lig şampiyonluk kupasının kaybolduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

        Durul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve gelmesinin ardından takımın kazandığı kupaları müzede sergilemek için kontrol gerçekleştirdiklerinde, ikisi Türkiye olmak üzere 9 kupadan 2019-2020 sezonu 3. Lig şampiyonluk kupasının eksik olduğunun fark edildiğini anlattı.

        Kupanın nerede olduğuna ilişkin bilgisi olan kent sakinleri ve taraftara bilgi verme çağrısında bulunan Durul, "Kocaelispor mazisinde, tarihinde önemli bir değerdir. Kulübün başarısı kupalarla ölçülüyor. Kazandığı kupalar, madalyalarla... Dolayısıyla bunun da kulübümüz için çok değerli varlık olduğunu biliyoruz. Müze hazırlık çalışmaları sırasında olay ortaya çıktı. Başkan olarak da kupanın bir an önce bulunup kulübe getirilmesiyle ilgili çağrı yaptım, mesele bu ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an araştırıyoruz. Nereden çıkacak bakalım?" diye konuştu.

        Durul, kulübün tarihi değerine sahip çıkılmamasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Nasıl olur da bu kadar boşta kalır, sahip çıkılmaz. Niye kulüpte değil? Ben bunu sorguluyorum kulüp başkanı olarak. Bizim için çok önemli bir değer." dedi.

        Yaptıkları çağırının karşılık bulmaması halinde tekrar istişare kurulu oluşturulacağını aktaran Durul, kupanın bulunacağını düşündüğünü ifade etti.

        Recep Durul, şampiyonluk hedefiyle başladıkları ligde üçte üç yaptıklarına da işaret ederek, başarının konuşulması gereken ortamda kayıp kupanın konuşulmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

        Takım kadrosunun şampiyonluk parolasıyla oluşturulduğunu vurgulayan Durul, şunları kaydetti:

        "Şu an hedefimizde sapma yok, üçte üç yaptık. Bundan sonra amacımız, öncelikle evimizdeki maçları kazanıp, deplasmanlardan da en az hasarla dönüp ligi şampiyonlukla göğüslemek. Bu doğrultuda yola çıktık. Herhangi bir aksilik yok. Her geçen gün taraftarımızla bütünleşmemiz artıyor. En son 14 bin taraftarla oynadık. Önümüzdeki haftalarda beklentimiz 20 bin taraftar önünde oynamak. Taraftar takımına inanıyor, güveniyor, yönetime inanıyor. Dolayısıyla beklentileri şampiyonluk. Bu yüzden 'Bu sene, o sene' diyoruz. Hep birlikte kenetlendik, hedefimizde sapma yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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