Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zanlıların adresleri ve üst aramalarında 74 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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