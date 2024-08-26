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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:08
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların adresleri ve üst aramalarında 74 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. ile F.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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