Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Darıca'da silahlı saldırıya uğrayan hurdacı ağır yaralandı.
Darıca'da silahlı saldırıya uğrayan hurdacı ağır yaralandı.
Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde hurdacı dükkanının önünde bekleyen Ahmet S'ye yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.
Karnından yaralanan Ahmet S. ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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