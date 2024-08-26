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        Kocaeli'de nişanlısıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:45
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        Kocaeli'de nişanlısıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Babalı Plajı'nda dün denize giren Ufuk Gakçı ve nişanlısı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarılan Gakçı ve nişanlısı, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gakçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, nişanlısının tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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