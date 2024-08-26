Kocaeli'de traktörden ayırdığı römorkun altında kalan kişi öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Çalköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bayram Ayhan (54) traktörden ayırmaya çalıştığı römorkun altında sıkıştı.
Ayhan, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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