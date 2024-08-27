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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde taksiyle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:03
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde taksiyle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        23 Ağustos Cuma günü Çayırova Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden Gebze Organize Sanayi Bölgesi istikametine dönmeye çalışan Mustafa Bacakcı idaresindeki 41 ASF 033 plakalı motosikletle, karşı yönden ilçe merkezine giden Savaş B. yönetimindeki 41 T 3322 plakalı taksi çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bacakcı savrulurken, Savaş B'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Bacakcı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Savaş B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, taksiyle çarpışan motosiklet ve sürücüsünün savrulması, taksinin de devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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