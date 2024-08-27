Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde taksiyle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

23 Ağustos Cuma günü Çayırova Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden Gebze Organize Sanayi Bölgesi istikametine dönmeye çalışan Mustafa Bacakcı idaresindeki 41 ASF 033 plakalı motosikletle, karşı yönden ilçe merkezine giden Savaş B. yönetimindeki 41 T 3322 plakalı taksi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bacakcı savrulurken, Savaş B'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Bacakcı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Savaş B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, taksiyle çarpışan motosiklet ve sürücüsünün savrulması, taksinin de devrilmesi yer alıyor.