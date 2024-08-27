Kocaeli'de biberiye hasadı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini teşvik etmek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, ilk etapta 1140 dekar alanda 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesi toprakla buluşturuldu.

Bu sezonun ilk biberiye hasadı, Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde yapılmaya başlandı.

Hasat, hem insan gücüyle hem de tasarımı ve üretimi Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle yapılıyor. İlk kez Kocaeli'de kullanılan makine sayesinde bitkilere zarar vermeden seri olarak hasat gerçekleştiriliyor. - "Şu an ikinci hasadımızı yapıyoruz" Karamürsel İhsaniye Mahallesi'ndeki tarlasında biberiye hasadı yapılan çiftçi Enver Güzel, Büyükşehir Belediyesinin mazot ve gübre başta olmak üzere tarımsal desteklerinden yararlandığını anlattı.