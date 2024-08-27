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        Kocaeli Milletvekili Yıldızlı, Karamürsel Belediyesine 7 iş makinesi tahsis etti

        CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Belediyesine bedelsiz olarak 7 iş makinesi tahsis etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:23
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        Kocaeli Milletvekili Yıldızlı, Karamürsel Belediyesine 7 iş makinesi tahsis etti
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        CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Belediyesine bedelsiz olarak 7 iş makinesi tahsis etti.

        Tahsisi gerçekleştirilen 2 kamyon ile birer kazıcı yükleyici, greyder, ekskavatör, su tankeri ve silindir belediyenin şantiyesine teslim edildi.

        Şantiyede yapılan teslim töreninde konuşan Yıldızlı, Karamürsel Belediyesinin 47 yıl sonra yeniden CHP'ye geçtiğini belirterek, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın vatandaşa daha iyi hizmet edebilmesi için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Belediye Başkanı Çalık da halka en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceklerini anlatarak, iş makinelerini ücretsiz tahsis eden Yıldızlı'ya teşekkür etti.

        Teslim törenine, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, belediye personeli ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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