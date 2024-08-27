Kocaeli Milletvekili Yıldızlı, Karamürsel Belediyesine 7 iş makinesi tahsis etti

Belediye Başkanı Çalık da halka en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceklerini anlatarak, iş makinelerini ücretsiz tahsis eden Yıldızlı'ya teşekkür etti.

Şantiyede yapılan teslim töreninde konuşan Yıldızlı, Karamürsel Belediyesinin 47 yıl sonra yeniden CHP'ye geçtiğini belirterek, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın vatandaşa daha iyi hizmet edebilmesi için ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Tahsisi gerçekleştirilen 2 kamyon ile birer kazıcı yükleyici, greyder, ekskavatör, su tankeri ve silindir belediyenin şantiyesine teslim edildi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Belediyesine bedelsiz olarak 7 iş makinesi tahsis etti.

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