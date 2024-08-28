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        Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve dolandırıcılık suçundan para cezası bulunan firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 00:39 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:47
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        Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve dolandırıcılık suçundan para cezası bulunan firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 56 bin lira para cezası bulunan S.C'nin kentte olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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