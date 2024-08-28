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        Kocaeli'de 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:14
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        Kocaeli'de 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'yı Başiskele ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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