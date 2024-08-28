KOTO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocaeli Ticaret Odası'nın (KOTO) ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Burhan Kasım Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, temel ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üyelerin uluslararası pazarlara açılması ve ihracat kabiliyetlerini geliştirmesi hedefiyle 2018 yılından bu yana "Co-Matching İkili İş Görüşmeleri" etkinliği düzenlediklerini anlatan Bulut, 6 yıllık dönemde 55 farklı ülkeden 705 yabancı ve 648 yerli firmanın etkinliğe katıldığını bildirdi.

Bulut, bu yıl 7'nci kez düzenlenen etkinliğe 51 ülkeden 256'sı yabancı, 165'i yerli olmak üzere 421 firmanın katıldığını ve 872 ikili iş görüşmesi yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönem kalitesini daha da katlayarak güzel iş görüşmelerinin yapıldığı program haline gelecek. Ülke ihracatımızın lokomotifi olan kentimizde özellikle KOBİ ölçeğindeki üyelerimizin ihracatçı olması adına iş görüşmeleri etkinliği, eğitim, bilgilendirme, danışmanlık gibi iş geliştirme faaliyetlerimize devam edeceğiz."