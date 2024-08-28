Kocaeli'de "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan biri tutuklandı

Kocaeli'de "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'ta Körfez ilçesinde gerçekleşen "nitelikli yağma" suçunun zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen şüpheliler K.A, T.C, B.G.K, Y.Ç, E.Ö, R.B, T.B, Ö.D. ve B.Ş. 20 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 134 fişek, 7 şarjör, 2 dizüstü bilgisayar, 2 nokta vuruşlu yazıcı, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda kantar fişi ele geçirildi.