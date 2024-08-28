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        Kocaeli'de "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan biri tutuklandı

        Kocaeli'de "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:30
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        Kocaeli'de "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan biri tutuklandı
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        Kocaeli'de "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'ta Körfez ilçesinde gerçekleşen "nitelikli yağma" suçunun zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kimliği tespit edilen şüpheliler K.A, T.C, B.G.K, Y.Ç, E.Ö, R.B, T.B, Ö.D. ve B.Ş. 20 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 134 fişek, 7 şarjör, 2 dizüstü bilgisayar, 2 nokta vuruşlu yazıcı, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda kantar fişi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından tekrar gözaltına alınan K.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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