Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde objeler ve 55 sikke bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ve 55 sikke bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 sikke, 2 yüzük ve haç tasvirli kolye ucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.