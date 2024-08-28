Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos'ta ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

Ulaşım Park'a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G, Hat 700 ve Hat 800CK ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler, 24 saatliğine ücretsiz olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

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