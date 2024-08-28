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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos'ta ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:28
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos'ta ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

        Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler, 24 saatliğine ücretsiz olacak.

        Ulaşım Park'a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G, Hat 700 ve Hat 800CK ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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