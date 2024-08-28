Kocaeli'de kuyumcudan hırsızlık olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Zanlılardan S.P'nin 40, Y.P'nin 9 ve B.P'nin de 69 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bir kuyumcudan 560 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

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