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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 22:09 Güncelleme: 28.08.2024 - 22:14
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Oğuz Gökçe idaresindeki 38 BJ 016 plakalı motosiklet, D-605 kara yolu Kandıra mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 TY 086 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe hayatını kaybetti, yanında bulunan Vahap Elden ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gökçe ile Elden'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yaptığı öğrenildi.

        Gökçe için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde personelin katılımıyla tören düzenlendi. Törende eşi Esra Gökçe taziyeleri kabul etti.

        Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, Gökçe ile 2 yıldır birlikte çalıştıklarını, kendisinden ve çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek "Ahlaklı düzgün bir kardeşimizdi. Hepimiz çok üzgünüz ama Allah'ın takdiri böyle. Kaderi böyleymiş Allah çıkmış olduğu bu yolda taksiratını affetsin" dedi.

        Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından itfaiye personeli araçlardan siren çaldı. Mesai arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınan Gökçe, yarın memleketi Ardahan'ın Çalabaş köyünde defnedilecek.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze İtfaiyesi'nde görevli değerli mesai arkadaşlarımız Vahap Elden ve Oğuz Gökçe, Kandıra istikametinde motor kazası geçirmiş, ne yazık ki Oğuz kardeşimiz bu elim kazada hayatını kaybetmiştir. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Vahap kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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