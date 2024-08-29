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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yangın çıkan seyir halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 00:57 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:57
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yangın çıkan seyir halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Otoyolun Gebze geçişi Ankara istikameti Yağcılar mevkisinde Osman A. idaresinde 74 BT 596 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

        Sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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