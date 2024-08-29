Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükakın, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığın göstergesi, birlik ve beraberliğin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı olduğunu belirtti.

        Bu zaferle, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı ve milletiyle sonsuza kadar hür ve bağımsız kalacağının tescillendiğini vurgulayan Büyükakın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

        Büyükakın, bir milletin küllerinden doğuşunu simgeleyen Büyük Zafer'i, 102 yıldır aynı gurur ve heyecanla kutladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Büyük milletimiz, bu zaferle hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, vatanı söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun azim ve kararlılığıyla neler yapabileceğini bütün dünyaya ispatlamıştır. Zorlu mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığını simgeleyen bu anlamlı ve Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünde başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Büyük Zafer'in 102. yılı kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!

        Benzer Haberler

        TIR'ın çarptığı hafif ticari araçtan düşüp yaralandı
        TIR'ın çarptığı hafif ticari araçtan düşüp yaralandı
        Kocaeli'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan yangında 5 gecekondu hasar gördü
        Kocaeli'de çıkan yangında 5 gecekondu hasar gördü
        Kocaeli Valiliği'nden "toplu taşıma araçlarındaki kart okuyuculara gelen me...
        Kocaeli Valiliği'nden "toplu taşıma araçlarındaki kart okuyuculara gelen me...
        Tek katlı ev alev alev yandı
        Tek katlı ev alev alev yandı