Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığın göstergesi, birlik ve beraberliğin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı olduğunu belirtti.

Bu zaferle, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı ve milletiyle sonsuza kadar hür ve bağımsız kalacağının tescillendiğini vurgulayan Büyükakın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.